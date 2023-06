Football : Franck Plenecassagne nommé entraîneur des féminines de Rodez

Dix ans après avoir quitté la tête de l’équipe fanion féminine du club, Franck Plenecassagne reprend les rênes de l’équipe première pour la saison 2023/2024.

Fraîchement diplômé du BEFF (Brevet d’Entraîneur Formateur de Football), Franck Plenecassagne sera le nouvel entraîneur de notre équipe fanion féminine la saison prochaine, qui évoluera en D2.

Cette nomination à la tête de l’équipe fanion des Rafettes, démontre un choix fort du club qui affirme sa volonté de voir briller sa section féminine. Manager et entraîneur renommé dans le football féminin, Franck va apporter toute son expérience et sa rigueur au sein du collectif Ruthénois.

Dix ans après avoir arrêté son aventure qui a duré 8 ans (2004 à 2012) avec les Rafettes, ponctuée par des accessions en D2 et D1 féminine, Franck reprend l’équipe avec enthousiasme et ambition. Dans une refonte des compétitions qui voit la D2 passer à une poule unique, nos féminines évolueront dans un championnat très compétitif et affronteront des équipes expérimentées comme l’Olympique de Marseille, le FC Metz ou encore le RC Lens.

Nous souhaitons bonne chance à notre nouveau coach pour cette future saison !