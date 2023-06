Decazeville. Le commissaire Charles-Yvan Barré-Villeneuve a fêté sa retraite

Une centaine de personnes étaient présentes à l’Hôtel du Parc de Cransac à l’occasion de la cérémonie de départ à la retraite du commandant Charles-Yvan Barré-Villeneuve, patron du commissariat de Decazeville depuis 2019. Outre des personnels du commissariat, étaient présents les maires du bassin des communes de la zone police, le député Laurent Alexandre, le sous-préfet Christophe Burbaud, le directeur départemental de la sécurité publique Philippe Dussaix, ainsi que des anciens collègues comme Jean-Pierre Delmas, le chef d’escadron de la gendarmerie, la chef de centre de secours du Bassin ; ainsi que de nombreux autres invités famille et amis proches. Avant de remettre la médaille de la direction centrale de la sécurité publique, Philippe Dussaix, rappelait le parcours de Charles-Yvan Barré-Villeneuve. De ses débuts en tant qu’inspecteur de police en à Fontenay-Fleury, à son arrivée en Aveyron en 2002. À Decazeville d’abord puis à Rodez avant de revenir à Decazeville en tant que chef de circonscription. Il a salué ses qualités avant d’insister sur quelques actions marquantes : interpellation d’un auteur de vol avec violence et de 14 agressions sur des femmes ; une enquête criminelle qui a permis l’identification du meurtrier d’un touriste suisse ; la reddition d’un forcené à Decazeville… Avec émotion, le commissaire a remercié toutes celles et ceux qui l’ont accueilli en Aveyron et dans le Bassin et a insisté sur les bonnes relations entretenues ici. Tous les invités ont souhaité une bonne et heureuse retraite au commandant Charles-Yvan Barré-Villeneuve.

Myriam Albouy