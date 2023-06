Rébellion de Wagner en Russie : Evguéni Prigojine réapparaît et assure que son action n'était qu'une protestation

Vendredi 23 juin au soir, le chef l'armée paramilitaire avait annoncé que ses troupes allaient quitter le front ukrainien et marcher sur Moscou. Après avoir fait route sur la capitale russe samedi, il a fait volte face dimanche, et depuis, plus de nouvelles. Ce lundi, sans dire où il se trouve, il a posté un message sur Telegram.



Le dirigeant du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, a assuré ce lundi 26 juin que sa mutinerie lancée samedi, puis avortée en fin de journée, n'avait pas pour objectif de renverser le pouvoir russe. Dans un message de 11 minutes publié sur la messagerie Telegram, Evguéni Prigojine déclare que l'objectif de son coup de force vers Moscou était d'empêcher la destruction de Wagner et de protester contrer l'inefficacité du commandement militaire russe en Ukraine. "La marche a mis en lumière de graves problèmes de sécurité dans le pays", a déclaré le leader de Wagner. Selon lui, le groupe paramilitaire privé Wagner devait disparaître à la date du 1er juillet, conformément au décret signé ce mois-ci par sa bête noire, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, qui prévoit l'intégration de ses mercenaires dans l'armée régulière. "Le but de notre marche (vers Moscou) était d'empêcher la destruction de Wagner", dit Evguéni Prigojine, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis qu'il a ordonné à ses troupes de rentrer dans leurs camps samedi soir, officiellement pour "éviter un bain de sang". Prigojine accuse l'armée russe Le fondateur du groupe Wagner ne dit pas explicitement qu'il a obtenu gain de cause mais il affirme que seuls 2% de ses combattants ont accepté de se placer sous les ordres du ministère de la Défense. Il accuse à nouveau l'armée russe d'avoir bombardé un camp de Wagner en Ukraine et d'y avoir tué une trentaine de ses mercenaires la semaine dernière, sans en apporter la preuve. C'est ce qui a déclenché selon lui sa "marche pour la justice". Evguéni Prigojine qualifie Wagner de force militaire la plus efficace en Russie "et même dans le monde" et présente la prise de la ville de Rostov-sur-le-Don, quartier général de l'opération militaire russe en Ukraine, comme la preuve de cette efficacité. Garder Wagner opérationnel Selon RTS Info citant le maire de la capitale russe, le "régime d'opération antiterroriste" a été levé ce lundi à Moscou et dans sa région. Il avait été mis en place pour faire face à la marche des quelque 25 000 paramilitaires de Wagner. Ces derniers poursuivent leur retraite vers le sud de la Russie. Sans révéler où il se trouve, Evguéni Prigojine a déclaré dans son message que le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a assuré la médiation samedi entre le Kremlin et Wagner, "a proposé des solutions pour permettre au groupe paramilitaire de continuer à opérer", selon la Radio télévision suisse.