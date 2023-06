Anglars-Saint-Félix. Spectacle de fin de saison pour l’école de cirque

Tout au long de l’année scolaire, une initiation au cirque était proposée à ceux qui le désiraient les mardis soir et mercredis à la salle des fêtes, par Cyrille Grenouiller. La toute nouvelle association Anim’Anglars a proposé dernièrement son premier spectacle de cirque "Au fil de l’eau" devant les parents et amis.

Et on peut dire que les apprentis circassiens qui étaient sur le pont n’ont pas craint de se jeter à l’eau. Au milieu d’un décor marin réalisé avec deux bouts de ficelles et trois cartons, les enfants ont prouvé qu’en matière d’équilibre, ils avaient le pied marin et qu’ils étaient, sur scène, comme des poissons dans l’eau.

Au programme : Une matelote marchant en équilibre sur un touret, Un tavernier tanguant sur son rolla-bolla, des pêcheurs funambules sur un câble épais comme du fil de canne à pêche, un flibustier dansant sur un boulet de canon, un gabier de vigie effectuant, sur son trapèze, prouesses aériennes et souplesses dorsales pour dénicher les frégates ennemies, et tant d’autres numéros brillamment exécutés.

Et l’on pouvait voir, une fois rentrés au port, briller des étoiles dans le regard de ces artistes en algues, aux yeux petits mais à la longue-vue.