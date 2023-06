"Vivre Brommat" s’expose sur les murs

Dernièrement a eu lieu le vernissage de l’exposition "Vivre Brommat" d’Éric Cabanis en présence des élus, de Jean Valadier, président de la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène, de la population.

Après avoir relaté les conflits et les agissements du monde durant trois décennies, Éric Cabanis ancien reporter photographe de l’agence France Presse s’est "posé" pour quelque temps à Brommat.

"Vivre Brommat", c’est une exposition de portraits géants en noir et blanc d’habitants de la commune réalisés par Éric Cabanis. "Venu pour un jour ou deux au camping municipal de Brommat, je suis resté quinze jours et je me suis fait des amis" confie Éric Cabanis. Des amis comme Jean-Pierre Pagès en charge du moulin de Burée qui a aussi soif de rencontres ce qui a conduit Éric Cabanis à revenir et proposer un projet d’exposition avec des portraits sur les murs du village en partenariat avec la mairie. Au fil des rencontres des liens se sont tissés donnant vie à un kaléidoscope de ce village du Nord Aveyron.

Ce travail de documentation mémoriel et patrimonial, unique sur un village du Nord Aveyron aujourd’hui, dont une soixantaine de photos sont montrées au public, donnera l’occasion aux visiteurs de faire des rencontres conviviales et originales avec les habitants et de découvrir également l’architecture et l’habitat particulier du Carladez.

L’exposition dans les rues du village du 15 juin au 15 septembre est complétée par onze photos de paysages et habitats présentés au "Nomad Bar", ancien buron sur la montagne de Pleau-Brommat.