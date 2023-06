Calmont. Le Père Jean-François en conférence

Le père Jean-Frrançois donne une conférence sur la thématique "le bras de Dieu Justice, salut et intercession dans la Bible", à partir du tableau du vœu de Rodez, ce vendredi 30 juin, à 20 h 30, à la basilique de Ceignac.

Celui qui s’arrête aujourd’hui devant l’ex-voto de Ceignac remarque en haut du tableau le bras de Dieu armé d’une flèche menaçante. Peu lui importe que le centre du tableau soit occupé par les figures d’intercesseurs de Marie, l’Enfant-Jésus, et Saint-Amans, premier évêque de Rodez : c’est ce bras qui le choque. Enfin, pense-t-il, on en est revenu de cette image de Dieu violent, maintenant on aime Dieu tel que Jésus-Christ l’annonce, le Dieu de la miséricorde.

S’il connaît le latin, le spectateur est-il rassuré par l’inscription sur le linge tenu par les anges ? "La peste avait envahi les murs de la ville ruthène, et cependant cette funeste flèche n’affectera pas les citoyens. Le Père tourmenté présente son épée brandie de la main droite ; quatre puissants boucliers protègent ceux qui sont épargnés : la Vierge, le Christ, la Croix et saint-Amans détournent les impitoyables coups de fouets du Père". "Funeste flèche, épée, puissants boucliers, impitoyables coups de fouets" Ce vocabulaire guerrier a de quoi faire trembler !

D’où vient donc cette représentation du bras vengeur, qui pourtant ne s’abaisse pas pour frapper et révèle précisément que ce Dieu n’est pas "impitoyable" ? En laissant aux historiens de l’art le soin de répondre pour ce qui relève de leur discipline, cette contribution explorera le thème du bras de Dieu dans la Bible : un bras qui sauve, qui punit, et qui sait aussi se retenir devant une prière. Jean-François Lefebvre est prêtre et directeur de l’institut théologique du Studium Notre-Dame-de-Vie (Vaucluse).