Rodez : une exposition qui donne à voir la cathédrale sous un autre angle

Depuis le vendredi 23 juin et tout au long de l'été, sur la place de la Cité, l'association des Amis de la cathédrale propose une exposition intitulée "Les Invisibles du clocher". Vingt-quatre panneaux pour faire le point sur des détails de cet édifice si particulier.

Depuis le pied de la cathédrale, pour peu que l’on prenne le temps de faire le tour de ses quatre faces, les détails de l’édifice se dessinent difficilement. Mais, il suffit de s’en rapprocher pour se faire une idée plus précise de ses contours, du visage de ses sculptures, où cohabitent les Saints, les représentants religieux du temps des bâtisseurs de cathédrale et tout le peuple qui gravitent à leurs pieds qui est parfois grimé, moqué… Mais de qui se moque-t-il réellement ?



L’Association des Amis de la cathédrale, avec le soutien de la Société des lettres de l’Aveyron, propose une exposition en images, place de la Cité et tout au long de l’été et peut-être même un peu plus, comme un « hommage aux mains et à l’intelligence de ceux qui ont façonné l’édifice », raconte Claire Molinier, la présidente de l’association.

Travail des tailleurs de pierre

Ainsi, durant plusieurs semaines, les membres des Amis de la cathédrale ont isolé vingt-quatre images parmi des centaines issues d’archives mais également de clichés de passionnés qui font le point sur des détails et qui racontent l’Histoire. Les images choisies expriment aussi bien une beauté esthétique qu’une réalité historique. Et puis, au recto de ces clichés, un panneau vient expliquer dans le détail les œuvres, comment elles ont été patiemment restaurées, parfois greffée sur la façade. L’occasion aussi de mettre en avant le méticuleux travail des tailleurs de pierres qui œuvrent sur la cathédrale depuis des décennies.



Autres détails remarquables, le bestiaire imaginaire qui décore l’édifice : cygne à deux têtes, ours, chien-singe, lièvre rieur, dodo, chat à long cou, ver-licorne, corbeau, crapaud… Cette arche de Noé improbable, ces animaux sculptés donnent forcément à voir le quotidien des ouvriers et laissent l’imagination courir.



Dentelle de pierre

Bien évidemment, les sculptures sont aussi en relation avec les livres et écritures saintes. Mais, là encore, les représentations fourmillent de détails. Et puis, il y a celles que l’on aperçoit généralement le mieux : les gargouilles. Et pourtant, elles aussi, méritent toute l’attention. Aussi imagées que les chimères, elles sont caractéristiques d’une représentation diabolique. Chacune de ces représentations témoigne de la grande liberté des sculpteurs de l’époque. « La cathédrale racontait une histoire bien visible de l’extérieur et surtout de tous », explique Claire Molinier.



Cette exposition se penche également sur les détails de cette architecture gothique qui rend si particulière la cathédrale Notre-Dame. Là encore, la dentelle de pierre du clocher révèle tout le talent des sculpteurs et leur volonté de donner une forme esthétique au moindre segment de pierre, visible ou invisible.



Enfin, un dernier panneau est consacré au clocher de la cathédrale. Ornant la façade Est, une représentation de l’évêque qui l’a commandité présente un intérêt tout particulier où le prélat présente de sa main droite, une maquette d’église. Cette exposition permet de voir ces détails, dont on ne «soupçonne même pas l’existence».