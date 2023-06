Après un généreux élan de solidarité qui avait permis de sauver la chèvre Bannshi au mois de mars 2023, la SPA de Rodez lance un appel aux dons pour aider la chienne Oasis, âgée de 1 an.

La SPA de Rodez lance un appel à la mobilisation. "Notre chienne Oasis, âgée de 1 an, a besoin de tout notre soutien". Dès son arrivée au sein du refuge, les bénévoles ont rapidement remarqué qu'elle avait une démarche particulière. "Une boiterie a fait son apparition lors de gros efforts, elle souffre vraiment du bassin".

Il y a un peu plus d'une semaine, l'équipe ruthénoise décide de la faire consulter à l'hôpital vétérinaire Languedocia à Montpellier. Après avoir été auscultée et avoir été soumis à différents examens, le diagnostic est tombé.

"Oasis est atteinte d'une dysplasie coxo-fémorale bilatérale sévère. Compte tenu de la gêne clinique que cela engendre, une prise en charge chirurgicale est nécessaire. On nous a donc proposé trois options", précise la SPA.

Trois options

Une première option n'est pas réalisable à cause de l'arthrose qui est déjà présente malgré son jeune âge

La seconde consiste à pratiquer une résection de la tête et du col fémoral qui permet une amélioration clinique dans environ 70-80 % des cas chez les chiens de moyens-grands gabarits

La troisième option, c'est la prothèse totale de hanche qui offre de meilleurs résultats cliniques, c'est-à-dire 90 % d'amélioration, notamment avec les nouvelles prothèses impactées et non cimentées. Seul bémol, lors d'une complication, cela peut nécessiter le retrait de la prothèse, une nouvelle intervention et l'obtention de résultats similaires à l'option numéro 2.

La prothèse totale de la hanche retenue

"Après avoir bien discuté avec les chirurgiens, nous avons décidé de choisir l'option 3", indique la SPA ruthénoise. Aussi, Oasis devrait subir une première intervention chirurgicale d'ici un mois. Au moins deux mois de repos strict seront ensuite nécessaires puis, au bout de 4 mois, si aucunes complication ne se manifeste, la deuxième prothèse pourra être alors installée.

C'est une torture d'être spectateur de sa détresse

"Nous espérons tellement que tout rentrera dans l'ordre, Oasis souffre quotidiennement et c'est une torture d'être spectateur de sa détresse. Nous faisons au mieux pour qu'elle se sente à l'aise mais ces prothèses vont lui changer la vie".

Voici une radio d'une prothèse déjà posée donnant une idée du résultat attendu. Photo - SPA de Rodez

Coût des opérations : 9 460 €

Cette intervention a un prix. Le devis, pour la première, à savoir la hanche gauche, s'élève à 4 730 €. "Ce qui veut dire que nous devons payer deux fois cette somme, sans compter, les soins et traitements supplémentaires ainsi que l'alimentation spécialisée qu'elle devra consommer".

Comment faire un don

Et la SPA de Rodez de lancer un appel aux dons. "Notre Oasis et toute notre équipe fait donc appel à votre générosité pour nous aider à financer tous les soins dont elle a besoin. Elle mérite tellement de connaître une vie paisible. Vous avez été nombreux à répondre présents pour notre chèvre Bannshi, nous espérons que Oasis aura cette chance elle aussi. Vous trouverez quelques photos de notre belle Oasis, une photo du devis pour une seule opération et enfin une radio d'une prothèse déjà posée pour donner une idée du résultat attendu

Pour les dons vous avez deux possibilités :

- Soit, vous pouvez envoyer votre don par courrier à l'adresse suivante : SPA de Rodez, chemin Comps d'Inières, 12 850 Sainte-Radegonde. Précisez également que votre don est destiné à notre chienne Oasis

- Soit par la biais de Paypal : paypal.me/spaderodez