Luc-la-Primaube. Les bienfaits des soirées avec Rock et Danse

L’association Rock et Danse, présidée par Marco Alet, a organisé début juin la dernière soirée de la saison 2022-2023 ouverte à tous, à l’espace d’animation de Luc. Comme d’habitude, elle fut placée sous le signe de la bonne humeur, du partage et de la convivialité, qualités qui font que ces soirées sont reconnues et appréciées de tous les participants. Une animation de bachata tous niveaux assurée par le professeur Driss, afin de se mettre en jambes était proposée avant de partager une auberge espagnole précédée d’un apéritif. Rock, tango, chacha, salsa, valse, bachata, mambo, un tour du monde de toutes les époques et de toutes les danses a permis ensuite aux danseurs de s’évader dans une ambiance détendue et conviviale, sur des musiques et des danses d’hier et d’aujourd’hui qui créent un bien-être dans sa tête et son corps. Une bien belle soirée dansante de fin de saison.