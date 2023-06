Réquista. Les résidents exposent leurs œuvres

C’est fantastique de voir comment l’exposition de peinture à la résidence Jean-Baptiste Delfau a été un succès. Pendant plusieurs mois, les personnes âgées de la résidence ont eu l’opportunité d’apprendre la peinture grâce à France Salzone. Ils ont été initiés à de nouvelles tâches artistiques telles que tenir un pinceau, choisir des couleurs et les appliquer sur les dessins. Cette expérience leur a fait prendre conscience que la peinture n’était pas uniquement réservée aux enfants pour les occuper.

L’animation joue un rôle essentiel dans la vie des résidents de la maison de retraite de Réquista. L’animatrice propose divers ateliers certains visant à stimuler la mémoire, d’autres tels que la peinture, le dessin, la vannerie, le modelage. Elle organise également des rencontres avec les enfants des écoles, des promenades, des goûters, et fait intervenir régulièrement des spécialistes pour animer des ateliers variés. Les œuvres réalisées par les résidents sont exposées dans les couloirs de la résidence et dans le hall, ce qui permet à tous les visiteurs de les admirer. Les résidents ont été enchantés d’être considérés comme de grands artistes et ils ont exprimé leur gratitude envers France Salzone pour cette initiative.

C’est merveilleux de voir comment la peinture et les activités artistiques peuvent apporter tant de joie et de satisfaction aux résidents d’une maison de retraite. Cela démontre l’importance de proposer des activités stimulantes et créatives pour favoriser le bien-être et l’épanouissement des personnes âgées.