Onet-le-Château. "On’échange" revient pour sa 3e édition sur la place des Rosiers

La Régie de territoire progress, avec le soutien d’associations partenaires et de la Ville, organise le 3e festival "On’échange", ce samedi.

Le festival "On’échange" est une journée festive qui aura lieu ce 1er juillet de 10 heures à 15 heures au cœur du quartier des Quatre-Saisons, pour mettre à l’honneur les échanges sous toutes ses formes, qu’ils soient culturels, de pratiques, de compétences ou d’objets…

Plusieurs animations gratuites pour les enfants seront proposées comme l’accrobranche, une initiation au tour à bois, une découverte du vélo avec une monitrice agréée et une découverte de l’univers de la lecture avec une conteuse.

De plus, un petit terrain de foot et une slackline seront aussi à leur disposition.

Pour les plus grands, cette journée sera l’occasion de rencontrer des associations du quartier, mais aussi d’apprendre à fabriquer des produits ménagers, de replonger dans l’enfance avec des jeux vintages, de participer à un jeu de rôle sur les Gafam, ou de s’informer sur le tri avec le Sydom.

Pour petits et grands, une maquilleuse et une tatoueuse au henné seront aussi présentes. Toute la journée, vous pourrez apporter des objets, vêtements dont vous n’avez plus l’utilité et/ou récupérer des objets déposés par d’autres.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette zone de gratuité, vous pourrez aller sur les stands du Secours populaire ou de la Petite recyclerie pour dénicher des objets d’occasion.

Qui dit fête, dit musique ! La Batucada Tamos Junto d’Onet le château viendra animer la place des Rosiers et déambuler dans le quartier.

Des boissons (sans alcool) seront proposées à 0,50 € et le midi, vous pourrez déguster une paella (5 € la part).

Les organisateurs vous attendent nombreux pour fêter les échanges avec eux !