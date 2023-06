Naucelle. Jeu d’accusé(s), un véritable succès

Les élèves du club théâtre du collège Jean-Boudou sont montés sur les planches devant une salle des fêtes de Naucelle pleine de spectateurs.

Les mains moites et tremblantes, ils se sont lancés pour le plus grand plaisir de leur public. Ils ont joué leur rôle à la perfection

incarnant leur personnage. Entre rire et frisson, ils ont su captiver l’attention de leurs spectateurs. Les scènes se sont enchaînées à travers des décors déposés et retirés par des élèves-régisseurs consciencieux et efficaces. La fourmilière des coulisses a fonctionné en quasi-autonomie, gérée par des régisseurs responsables. À la fin de la représentation, le public a tranché : c’est une véritable réussite.

"C’était splendide." "Quel niveau d’assurance pour des collégiens" "Bravo pour les décors !" "Quel travail !" "On a adoré" "On pourra les revoir encore ?" pour ne citer que ces retours. Les professeurs, Mmes Baldet et Cupcic et M. Puech, sont très fiers de leurs élèves et c’est avec une petite boule au ventre mais une immense joie que ce beau chapitre s’achève. À présent, c’est aux élèves de continuer à écrire l’histoire…