Flavin. La musique, c’est la fête !

Tôt le matin, les agents municipaux étaient à pied d’œuvre sur la place de l’église. Transport et installation de l’estrade, des tables, chaises, du barnum, tout devait être au mieux pour accueillir en soirée musiciens, chorale et spectateurs.

Le programme a proposé une grande variété de tendances, rock, jazz, rythmes latinos… Un programme qui devait plaire à tous. Lors de cet évènement très convivial, il était également possible de se restaurer avec l’association des parents d’élèves de l’école Marcel-Pagnol et le restaurant Le Planol. Et bien sûr de danser, avec Benjamin Malric qui assurait l’animation et la sonorisation.