Pourchassé par un Rafale, il avait largué des colis de drogue de son avion de tourisme : 5 ans de prison pour le pilote

Scénario improbable dans le ciel de l'Ardèche le week-end passé, 30 kg de drogues ont été largués depuis les airs.

Un avion de tourisme immatriculé en Pologne a survolé à basse altitude la centrale nucléaire de Fessenheim, samedi 24 juin 2023, ce qui est strictement interdit. Le pilote a refusé de s'identifier, et un avion de chasse Rafale a décollé pour l'intercepter.

Le pilote a pris peur, et alors qu'il survolait toujours l'Ardèche, il a décidé de larguer plusieurs colis... chargés de drogues. L'avion a atterri en urgence sur l'aérodrome de Lanas après avoir joué au Père Noël. Comme le rapporte le procureur de la République de Privas, le pilote a tenté de prendre la fuite à pied mais un important dispositif de forces de l'ordre a permis de le retrouver.

30 kg de colis jetés dans le vide

Le jour même, l'homme de nationalité polonaise a été interpellé vers 21h30. Il était déjà connu de la justice en France pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Des colis de drogues ont pu être récupérés dans plusieurs communes du département. Ils contiennent une "poudre blanche en cours d'analyse", précise le procureur. Le poids total de ces colis est estimé à 30 kg. De plus, il a été retrouvé dans l'avion 36 800 euros en espèces, en coupures de 50 et 100 euros, sans compter les 9 000 euros qui se trouvaient dans le sac du mis en cause.

Le pilote était poursuivi pour "importation, détention, acquisition et transport de produits stupéfiants", ainsi que "survol d'une zone interdite" et "mise en danger d'autrui". Il a été condamné en comparution immédiate à 5 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire national.

