Rodez : après un festival Existe réussi, le Club revit

Si le festival a connu un tel succès, son emplacement à Layoule, sur les locaux de l'ex camping municipal, n'y serait pas étranger. "Ces lieux ont beaucoup plu. Nous avons d'ailleurs eu de nombreux habitants du quartier qui sont venus nous voir et qui nous dit à plusieurs reprises “Il faut que ce lieu revive”", souligne Fred Joao. Ainsi, le directeur du club souhaite pouvoir installer de manière durable le festival Existe en ces lieux.

Seul hic, l'interdiction aux véhicules de plus de 3.5 t de s'approcher du site. "Nous avons eu des difficultés le premier jour, avec des bus scolaires qui n'étaient pas au courant et qui ont dû déposer les élèves au Gué de Salelles. Mais la situation a été corrigée ensuite et nous avons trouvé un point de ramassage plus proche des spectacles. Maintenant on le saura", sourit le directeur.