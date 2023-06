Rodez. Spectacle de Jotas et défilé ce samedi

Le Comité de jumelage espagnol Utrillas-Decazeville fête ses 20 ans d’existence samedi 1er juillet. Le programme exceptionnel devrait ravir entre autres les amateurs de folklore et les passionnés des chevaux.

A partir de 15 heures, grande parade dans les rues de Decazeville : les tambours d’Utrillas ; un groupe de chevaux avec leurs cavaliers et cavalières, habillés aux couleurs de l’Andalousie ; une "Charanga", groupe de musiciens venus d’Espagne qui animeront les rues tout au long du parcours ; puis pour la première fois dans Decazeville huit ensembles de véhicules hippomobiles (avec un ou deux chevaux), calèches superbement entretenues par l’Association Cavaliers et Calèches du Rouergue ; les associations locales La Crouzade et Flamenco y Feria donneront un aperçu de leur répertoire (place Wilson, New Bar et devant la mairie). Un rendez-vous unique des plus alléchants, haut en couleur, vous attend. En soirée, salle du Laminoir, aura lieu un repas spectacle au cours duquel se produira la troupe de Jotas aragonaises.