Onet-le-Château. 120 choristes de tous âges sur la scène de l’Athyrium

Depuis de nombreux mois, des élèves de CP et CE1 de l’école Pierre Puel, ainsi qu’une classe de CE1 de l’école Jean Laroche et 11 séniors en situation d’isolement résidant sur la commune, répètent de nombreux titres dans un objectif commun : se produire au sein d’une chorale intergénérationnelle à l’Athyrium. Et ce fut chose faite, ce vendredi 23 juin. En effet, la musique a été désignée comme dénominateur commun entre les différentes générations. Elle se vit, se transmet et se partage. Et quoi de mieux pour recréer un lien entre ces personnes isolées et les jeunes élèves scolarisés sur la commune, que de partager un moment autour de chants, devant une salle de l’Athyrium comble.

Avec l’aide du CCAS d’Onet-le-Château, les séniors ont pu répéter deux heures par semaine et les élèves, quant à eux, ont pu répéter 30 minutes par semaine, hors vacances scolaires, sous la direction de Cécile Filloux, cheffe de chœur.

Par ailleurs, les enfants de CM2 de l’école de Cardaillac de Rodez, se sont également joints au projet, répétant régulièrement avec l’artiste, dans le cadre de leur cursus scolaire.

Au terme d’une année de répétitions, la représentation s’est tenue sur le thème "ROCK AND ROLL" devant une assemblée ravie de 570 personnes.

Un défi réussi et une belle soirée, qui aura réuni petits et grands, de 6 à 93 ans !