Salles-Curan. La fête de la musique ouvre la saison estivale

Mercredi 21 juin, le nouveau bar-à-vin Bellevue a fêté la musique. Heureux d’accueillir les nombreux consommateurs, Marie-Lawrence et Jean-Sébastien, nouveaux gérants de l’établissement, étaient toute la soirée "au four et au moulin" : bonnes bières par ci, bons vins par là, accompagnés de planchas de charcuterie, va-et-vient perpétuel des clients… rien n’a pu altérer leur bonne humeur ni effacer leur sourire. Marie-Lawrence prenait même le temps de chanter pour le plaisir du public conquis par la chaleur de sa voix et par ses interprétations très jazzy d’un répertoire varié allant de Sting ou Amstrong à Gainsbourg ou Piaf.

Une très belle animation qui donne aux villageois une impression de vacances et qui ouvre grand la porte à la saison estivale.