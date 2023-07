Luc-la-Primaube. Le vide-greniers du comité des fêtes a accueilli un nombreux public

Dimanche dernier, dans le cadre des festivités primauboises, le comité des fêtes de La Primaube organisait en étroite collaboration avec l’APE Jean Boudou et l’APEL St-Jean, son traditionnel vide-greniers qui depuis fait le plein tout au long de l’allée de La Vallée bordant l’espace St-Exupéry, les courts de tennis et le boulodrome, tant en nombre d’exposants que d’objets mis en vente à des petits prix.

Un vide-greniers fleurant bon l’ambiance populaire et chaleureuse. Acheteurs ou vendeurs venant avant tout chercher des instants de bonheur. Cette année encore, ce vide-greniers a connu un grand succès, aidé par une météo estivale et une ambiance champêtre. Les fouineurs n’ont pas boudé leur plaisir ce dimanche et sont venus en nombre faire de bonnes affaires. Bon nombre d’amateurs et de badauds ont flâné et déambulé pour dénicher l’objet convoité parmi la multitude d’objets anciens, parfois oubliés dans les greniers.