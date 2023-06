Qu’est-ce que la sylvothérapie, cette thérapie par les arbres ?

Au Japon où la sylvothérapie – thérapie par les arbres - est née, il est question de shinrin-yoku. Les Anglo-saxons évoquent eux, un forest bathing ou "bain de forêt", une expression particulièrement parlante. Laquelle va au-delà de l’image d’enlacer des arbres !

Comme la nature dans son ensemble, l’environnement forestier constitue un lieu privilégié de ressource. De nombreux travaux l’ont d’ailleurs montré à l’image de cette étude japonaise publiée en 2007 : elle met en évidence un effet apaisant de la forêt – shinrin-yoku – auprès de personnes souffrant d’un stress chronique.

Plus généralement, si les auteurs n’écartent pas de risques de biais, une méta-analyse (28 études) de 2019 a également statué sur de nombreux bienfaits potentiels de ces bains de forêt : sur "l’anxiété et de la dépression" donc mais pas seulement. Ils citent également "la fonction cardiovasculaire, les indices métaboliques, immunitaires et encore inflammatoires". Et les auteurs de préciser : "Les bains de forêt peuvent réguler la tension artérielle, réduire la glycémie, réguler l’activité endocrinienne, soulager les troubles mentaux, combattre le cancer, renforcer l’immunité et traiter les maladies respiratoires".

Effet thermorégulateur chez le koala

Autant de bonnes raisons de se réfugier par moment, dans la forêt ! Vous aurez ainsi l’occasion d’y activer (quasiment) tous vos sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et pourquoi pas le goût ? Et d’y percevoir aussi des variations selon les saisons. Si l’envie vous prend, vous pouvez marquer une halte pour étreindre un arbre ou apposer la paume de vos mains sur son tronc. De quoi le ressentir et faire corps avec cette nature, pour un moment apaisé. Et sachez qu’une étude conduite auprès de koalas a même montré que ce geste d’étreinte entraînait un effet thermorégulateur. Il abaisserait ainsi leur température corporelle.