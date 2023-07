Villecomtal. Un vide-greniers plutôt calme

Le vide-greniers organisé par la municipalité n’a pas battu de record de fréquentation. Moins nombreux que les années précédentes, les exposants ne sont pas repartis beaucoup plus légers dans leur voiture. "Nous avons vendu un peu", "Je n’ai rien vendu". Il y eut heureusement un "Nous avons vendu beaucoup de livres". Parmi les singularités, deux petits chiens faisant leur visite depuis leur poussette, un joug devenu support d’éclairage, une illustration de "Volé ! Rue Vide-Gousset", 4 comportes sans leur nom partis au paradis des mots perdus. Par contre, peu, pour ne pas dire pas, de mécontents, "J’aime Villecomtal et j’aime y venir", "Nous aimons nos séjours à Villecomtal, les constructions en pierres rouges sont belles et les habitants sympa", "Venir à Villecomtal nous est très agréable, il y a tout ce qu’on veut, tout ce dont on a besoin !"

Plaisir d’être là, même si le soleil brûlant a contraint certains exposants à déménager à l’ombre, de l’autre côté de la rue.

Ces amabilités font rêver les organisateurs d’activités qui vont compter sur de belles réponses à leurs invitations villecomtalaises.