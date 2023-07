Aveyron : rouverte au public, la tour du château de Sénergues en met plein la vue !

Propriété de Nathalie et Eric Bénazech, depuis la mort tragique de leur père, ce monument du 14e siècle a ouvert au public fin avril. La visite vaut le détour...

"Du haut de ces…". Ce n’est pas la peine de feuilleter les livres d’histoire, Napoléon n’a pas fait étape à Sénergues lors de sa campagne d’égypte ! Mais, s’il était passé par le château de ce village aveyronnais, il aurait pu contempler toute la nature environnante. Pas sur quarante siècles certes, mais en prenant de la hauteur dans ce monument datant du 14e siècle. Il appartient d’ailleurs à la même famille depuis l’origine, soit sept siècles.

Sénergues : la tour du château en met plein la vue !

Si Gérard Bénazech, décédé le 11 février 2021, tragiquement, dans l’incendie d’un immeuble à Paris, avait fait le choix d’en faire sa résidence secondaire et n’aurait, ainsi, pas apprécié d’avoir des visiteurs dans son jardin, sa fille Nathalie, devenue propriétaire, avec son frère éric, n’a pas hésité à l’ouvrir au public. La tour carrée est donc accessible depuis le 29 avril 2023, jusqu’au 17 septembre, et peut-être plus si la fréquentation l’encourage.

Les visiteurs doivent négocier 103 marches, dont 78 pour le seul escalier en colimaçon.

"Ce sont mes ancêtres qui ont posé les premières pierres. C’est donc un projet qui a énormément de sens, mais il reste très lourd à porter financièrement, assure la quadragénaire, née à Paris et attachée au pays. Les quatre euros demandés à l’entrée sont là pour nous aider à supporter les frais d’entretien et de rénovation".

360 degrés

Haute de 24 mètres, cette tour offre un panorama spectaculaire à 360°, après avoir apprivoisé les 103 marches, dont 78 pour le seul escalier en pierre en colimaçon. Mais, ce n’est pas le seul trésor de cette bâtisse majestueuse.

"La plupart des personnes qui goûtent à cette découverte sont unanimes, disant "On ne s’attendait pas à ça !", se félicite Nathalie Bénazech. Même si la tour n’est pas meublée, les trois étages proposent des salles à voir avec, comme fil conducteur, l’histoire du lieu". Elle le dit haut et fort : "Ce n’est pas une visite de château classique !". Elle est intarissable : "La vue est l’atout majeur, la cerise sur le gâteau, mais il y a bien d’autres charmes".

Régine Combal se réjouit de l’initiative de Nathalie Bénazech : " Il y a beaucoup de châteaux sur le territoire, mais très peu se visitent. C’est toujours intéressant de pouvoir compléter l’offre, car on nous le demande". La directrice de l’office de tourisme Conques-Marcillac détaille son propos : "Pour nous, c’est important de diffuser les flux, tandis que pour les visiteurs, il y a là une véritable possibilité de sortir des sentiers battus, de part et d’autre de la D901. C’est une belle invitation à flâner dans le réseau secondaire de cet axe Rodez-Conques ".

Pour elle, "même si les habitants de la région et les pèlerins du GR65 goûteront à ce site ", la première et principale clientèle qui doit être ciblée par la propriétaire, ce sont les touristes en séjour. Avec l’ouverture, le même jour, du restaurant L’auberge du Castel, Régine Combal est affirmative : " Sénergues doit être une étape à part entière du tourisme du territoire ".

La tour du château de Sénergues est ouverte à la visite : du mardi au vendredi de 9 heures à 12 h 30, et de 16 heures à 19 heures, samedi de 9 heures à 12 h 30, et de 14 heures à 19 heures, dimanche de 14 heures à 18 heures. Contact : 07 49 39 18 56.