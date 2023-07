Rodez : les réservations vont bon train pour "Les Misérables", 400 places supplémentaires en vente

Le nouveau spectacle des Rutènes en scène promet encore une fois de faire "place comble" entre le 26 et le 30 juillet 2023 à Rodez.



L’édition 2023 du spectacle nocturne estival de Rutènes en scène, « Les Misérables », semble trouver son public au vu des réservations : selon l’association, près de 3 000 places ont déjà été vendues pour les cinq représentations, prévues sur la place Foch du 26 au 30 juillet.

Rutènes en scène, qui a ouvert 400 places supplémentaires, promet une "épopée émouvante et captivante, portée par des comédiens et danseurs passionnés, et un décor somptueux".

Pour réserver, rendez-vous sur le site internet www.les-miserables.fr ou à la Maison du livre de Rodez.