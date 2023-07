Tour de France 2023, étape 2 : les coureurs à l’assaut du mythique Jaizkibel, ce dimanche 2 juillet

Longue de 209 kilomètres, la deuxième étape du Tour de France qui se dispute aujourd’hui ralliera Vitoria à Saint-Sébastien avec, au menu, le Jaizkibel, ascension mythique du Pays basque, où on devrait encore retrouver les meilleurs à l’avant.

Cinq ascensions répertoriées rythment un tracé vallonné qui se faufile vers la mer Cantabrique en empruntant des routes souvent étroites et sinueuses.

"Ça peut être une revanche de la veille. La première partie de l’étape est assez simple. Mais le Jaizkibel est propice aux attaques parce qu’il est placé dans les vingt derniers kilomètres", explique le directeur de la course Thierry Gouvenou à l’AFP.

Traditionnel juge de paix de la Clasica San-Sebastian, le Jaizkibel sera escaladé aujourd’hui par son versant opposé, pour une montée plutôt exigeante de 8,1 km à 5,3 % de moyenne.

Wout Van Aert en position de force ?

"L’avantage c’est que la partie dure est dans le final. Et au sommet on n’est qu’à 16 km de l’arrivée. Les équipiers du maillot jaune risquent de souffrir et il peut y avoir des opportunités d’attaque", analyse Gouvenou. Une arrivée au sprint en petit comité est un scénario plausible avec des coureurs comme Wout Van Aert en position de force.

Départ de Vitoria à 12h15 (lancé à 12h25), arrivée à Saint-Sébastien vers 17h16 (horaire calculé à 43 km/h de moyenne).

L'étape est à suivre en direct sur France Télévisions : d'abord sur France 2 jusqu'à 13 heures, et ensuite sur France 3.