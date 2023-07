La licence issue de la série télévisée de TF1 proposera des concerts en juillet et en août dans ces quelque 90 campings en France, dont 17 en Occitanie.

En Aveyron, le camping du Viaduc de Millau est l'un des tout derniers campings (et le premier du département) à rejoindre les couleurs de "Camping Paradis", la célèbre série télévisée de TF1 née en novembre 2006 qui est devenue également, depuis 2020, une constellation de quelque 90 "vrais campings" à travers toute la France, dont maintenant 17 en Occitanie.

Ces campings Paradis proposent à leurs vacanciers des animations tout au long de l'été. Point fort de ces animations, des stars de la chanson et du spectacle viennent une fois par semaine se produire dans tous les campings, au milieu des tentes, des caravanes, des camping-cars et des bungalows. Au total, pour cet été 2023, plus de 550 concerts sont ainsi organisés en juillet et en août et plus de 30 artistes ou groupes y seront en tournée.

Voici quelles sont les stars qui viendront au camping du Viaduc à Millau lors de cette tournée 2023 baptisée "Paradis des stars"

Jeudi 20 juillet : Caroline Costa. Chanteuse révélée lors de la troisième saison de La France a un incroyable talent sur M6, elle a été finaliste de The Voice sur TF1 en 2022, et a fait partie de la troupe de la comédie musicale "Robin des bois" en 2013.

Chanteuse révélée lors de la troisième saison de La France a un incroyable talent sur M6, elle a été finaliste de The Voice sur TF1 en 2022, et a fait partie de la troupe de la comédie musicale "Robin des bois" en 2013. Jeudi 27 juillet : Maxime Dereymez. Neuf fois champion de France de danse, il a fait partie de la troupe de danseurs de l'émission "Danse avec les stars" sur TF1 durant plusieurs saisons. Il a créé sa propre compagnie, D'pendanse, dont le spectacle "Entre nous" est actuellement en tournée en France, en Belgique et en Suisse.

Neuf fois champion de France de danse, il a fait partie de la troupe de danseurs de l'émission "Danse avec les stars" sur TF1 durant plusieurs saisons. Il a créé sa propre compagnie, D'pendanse, dont le spectacle "Entre nous" est actuellement en tournée en France, en Belgique et en Suisse. Jeudi 3 août : Alex Dana. Membre du girls band L5 de 2001 à 2007, le groupe a fêté ses 20 ans l'an dernier. Alex Dana a poursuivi une carrière solo depuis.

Membre du girls band L5 de 2001 à 2007, le groupe a fêté ses 20 ans l'an dernier. Alex Dana a poursuivi une carrière solo depuis. Jeudi 10 août : Merwan Rim. Chanteur de comédies musicales (depuis "Les dix commandements" à "Mozart, l'opéra rock"), il est par ailleurs auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste.

Chanteur de comédies musicales (depuis "Les dix commandements" à "Mozart, l'opéra rock"), il est par ailleurs auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste. Jeudi 17 août : Rudy Joseph. Ancien leader du groupe les Poetic Lovers, révélé il y a 25 ans par l'émission Graines de stars, il reprendra les plus grands succès de ce groupe légendaire, mais pas que.

Ancien leader du groupe les Poetic Lovers, révélé il y a 25 ans par l'émission Graines de stars, il reprendra les plus grands succès de ce groupe légendaire, mais pas que. Jeudi 24 août : Christian Millette. Toujours membre de la troupe de danseurs de Danse avec les stars sur TF1, ce spécialiste des danses latinos a été 4 fois champion du Québec et 8 fois champion du Canada.

Les stars dans les autres "Paradis" d'Occitanie

ARIEGE

Camping la Marmotte, Savignac-les-Ormeaux : tournée du vendredi 21 juillet au vendredi 25 août, la programmation ici.

AUDE

Camping Barberousse, Gruissan : tournée du mercredi 12 juillet au mardi 22 août, la programmation ici .

tournée du mercredi 12 juillet au mardi 22 août, . Camping Soleil d'Oc, Narbonne : tournée du vendredi 21 juillet au vendredi 25 août, la programmation ici.

GARD

Camping les Amarines, Cornillon : tournée du lundi 17 juillet au lundi 21 août, la programmation ici .

: tournée du lundi 17 juillet au lundi 21 août, . Domaine de Gaujac, Boisset-et-Gaujac : tournée du mardi 18 juillet au mardi 22 août, la programmation ici .

: tournée du mardi 18 juillet au mardi 22 août, . Camping Bellerive, Montfrin : tournée du vendredi 21 juillet au vendredi 25 août, la programmation ici.

GERS

Camping l'Île du Pont, Mirande : tournée du mercredi 19 juillet au mercredi 23 août, la programmation ici.

HERAULT

Camping Robinson, Marseillan-Plage : tournée du mardi 11 juillet au mardi 22 août, la programmation ici .

: tournée du mardi 11 juillet au mardi 22 août, . Camping Cayola, Vias-Plage : tournée du lundi 17 juillet au lundi 21 août, la programmation ici .

: tournée du lundi 17 juillet au lundi 21 août, . Camping les Rives de l'Hérault, Gignac : tournée du mercredi 19 juillet au mercredi 23 août, la programmation ici.

LOT

Camping de la Plage, Saint-Cirq-Lapopie : tournée du mardi 18 juillet au mardi 22 août, la programmation ici .

tournée du mardi 18 juillet au mardi 22 août, . Camping le Quercy, Gourdon : tournée du lundi 17 juillet au lundi 21 août, la programmation ici.

HAUTES-PYRENEES

Camping A l'ombre des Tilleuls, Peyrouse : tournée du jeudi 20 juillet au jeudi 24 août, la programmation ici.

PYRENEES-ORIENTALES

Camping le Vallespir, Arles-sur-Tech : tournée du mercredi 19 juillet au mercredi 23 août, la programmation ici .

: tournée du mercredi 19 juillet au mercredi 23 août, . Camping le Pearl, Argelès-sur-Mer : tournée du jeudi 20 juillet au jeudi 24 août, la programmation ici .

: tournée du jeudi 20 juillet au jeudi 24 août, . Camping Nai'a Village, Le Barcarès : tournée du vendredi 7 juillet au vendredi 25 août, la programmation ici.

Keen'V, parrain de la tournée, en concert dans les 90 campings... en simultané !

Le parrain de cette tournée 2023 du Paradis des Stars sera le chanteur Keen'V, 6 disques de platine, 4 disques d’or, 1 éévélation francophone de l’année aux NRJ Music Awards, 3,2 millions d’abonnés sur TikTok et plus d’1 milliard de vues sur ses vidéos sur YouTube.

Pour lancer cette tournée 2023, il donnera un concert le dimanche 16 juillet depuis le camping de de la Bretonnière, à Saint-Julien-des-Landes en Vendée, un concert retransmis simultanément dans les 89 autres campings Paradis.