Le rire et les larmes : tellement proches

Le rire et les larmes peuvent se conjuguer en même temps. D’où l’expression "pleurer de rire", qui trouve aussi une explication scientifique.

Rire aux larmes. Cette expression est attribuée à Mme de Sévigné qui l’aurait définie en 1675. Il s’agit de ce phénomène physiologique fréquemment observé lorsqu’une personne rit beaucoup : des larmes finissent par couler.

Deux manifestations opposées se produisent alors en même temps, le rire, qui évoque la joie et les pleurs, qui évoquent plus généralement la tristesse. Mais les larmes, ce liquide aqueux et salé, secrété par les glandes lacrymales, peut ainsi surgir sous le coup de diverses émotions fortes et ainsi accompagner un fou-rire.

Une équipe de chercheurs de l’Université de Yale s’est ainsi intéressée aux phénomènes via une série d’études sur ces manifestations émotionnelles apparemment contradictoires. Selon leurs conclusions, il s’agirait d’un moyen visant à rééquilibrer les émotions fortes. "Ce phénomène semble avoir lieu lorsque les gens sont submergés par de fortes émotions positives. Les personnes chez qui cela se manifeste semblent mieux se remettre de ces émotions fortes", note la psychologue Oriana Aragon, principale auteure de l’étude publiée dans la revue Psychological Science. Ils seraient ainsi capables de modérer plus rapidement des émotions intenses.

Autre indice : la partie du cerveau qui contrôle les rires et les pleurs est la même. Le neurologue allemand Christian W.Hess s’est notamment penché sur la "neurologie du rire". Il cite Goethe selon lequel "Le rire et les pleurs sont cousins". Avant d’expliquer : "Le rire trouve son contraire émotionnel dans les pleurs, avec lesquels il est d’ailleurs vraisemblablement, du point de vue phylogénétique (ndlr. branche de la génétique traitant des modifications génétiques au sein des espèces animales ou végétales), étroitement lié".

Anti-stress

Pour l’auteur, ce constat "explique aussi que les deux manifestations peuvent, dans des conditions extrêmes et également chez le sujet sain, survenir de manière paradoxale, mélangées, voire combinées". D’autant plus, comme l’ont également montré certains travaux, que le rire comme les larmes constituent des leviers non négligeables pour éloigner le stress.

A l’inverse, le rire nerveux apparaît également lorsque certaines personnes sont confrontées à des situations dures, tristes ou douloureuses. Ils ne devraient pas rire et pourtant, la tension nerveuse est si forte qu’il est impossible de s’en empêcher.