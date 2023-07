Villecomtal. Le syndicat d’initiative inauguré

Le 1er juillet, en fin d’après-midi, le maire, Patrice Philoreau, avait invité les élus, responsables et habitants de la commune et visiteurs à l’inauguration-ouverture du syndicat d’initiative, élément local de l’office de tourisme Terres d’Aveyron. Ce dernier était représenté par sa directrice Sylvie Saquet qui a su répondre positivement au souhait de la municipalité et à travers elle à la grande majorité de la population.

L’accueil au local, Enfarinés, minéraux et plus, sera ouvert tous les jours de la semaine. Anne-Söazig Duclos hôtesse d’accueil sera présente les lundis, mardis, mercredis, vendredi et samedis. Les jeudis et dimanches, la permanence sera assurée par des bénévoles.

Le lien avec les autres offices de tourisme de la communauté de communes sera assuré. Patrice Philoreau a accueilli tous les participants et présenté Anne-Soäzig et Sylvie Saquet. Il a remercié les participants dont la présence témoigne de l’importance qui est accordée à l’ouverture au quotidien de l’espace touristique et a accueilli Anne-Söazig.