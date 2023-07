Super Lune : c'est la première de l'année 2023, à quelle heure et comment l'observer ce lundi 3 juillet ?

Comme chaque été, ce phénomène céleste s'annonce à la fois magnifique et spectaculaire. La Super Lune du cerf sera à son apogée à 13 h 40, heure de Paris, ce lundi 3 juillet 2023.

Elle est 17 % plus grosse et 30 % plus brillante qu’une pleine lune classique.

Ce phénomène intervient lorsque l'astre est au périgée, c'est-à-dire au plus près de son orbite (en l'occurrence la Terre). La lune se trouvera donc à une distance d'environ 361 934 km kilomètres et nous apparaîtra bien plus grosse et plus lumineuse qu'à la normale.

Qu'appelle-t-on Super Lune ?

Il s'agit d'un magnifique phénomène qui s’explique par le rapprochement de la lune du point de l’orbite de la Terre. Le satellite met environ 27 jours à faire le tour de la Terre sur son orbite elliptique (non circulaire).

Le saviez-vous? Le terme Super Lune n’a rien de scientifique. Les astronomes lui préfèrent le nom de périgée-syzygie.

"Illusion lunaire"

"Grâce à une astuce de notre cerveau appelée illusion lunaire, le disque lunaire semble plus grand lorsqu’il est proche de l’horizon", rapporte le site Starwalk.

Baptisée la Super Lune du cerf, elle est la première d'une série de quatre Supers Lunes prévues en 2023.

Trois autres à observer

Les prochaines auront lieu les 1er août (Super Lune des esturgeons), 31 août (Super Lune bleue) et 29 septembre (Super Lune des moissons). À noter que la plus grosse pleine lune de l’année sera la Super Lune bleue du 31 août.

Comment bien la voir ?

Comme le rapportent nos confrères d'Actu.fr, il faut trouver un endroit peu illuminé, afin de profiter, sans être perturbé, du spectacle.

"Un bord de mer ou une prairie font parfaitement l’affaire", conseille le vice-président la Société astronomique de France.

Le moment où il faudra être attentif c’est ce lundi 3 juillet 2023 et, en fonction du lieu, un peu avant 5 h du matin (regarder vers l’ouest), puis un peu avant 22 h (regarder vers l’est). Elle sera à son apogée à 13 h 40, heure de Paris. C’est dans la nuit de lundi à mardi qu’elle sera au plus proche de la Terre à son périgée.

Pour bien l'observer, éloignez-vous de la pollution lumineuse ou des feux d’artifice et munissez-vous de vos jumelles ou d'un télescope.