Aveyron : avec Xefi, Vincent Laury déploie la sécurité informatique

La branche service informatique pour PME TPE de sa société installée sur la zone de l‘Estreniol, à Sébazac-Concourès, est passée sous la bannière de Xefi, une société lyonnaise en pleine expansion, avec pour Vincent Laury l’ambition d’un développement pointu et de proximité en matière de sécurité informatique pour les professionnels.

Vous avez peut-être croisé ces voitures blanches ou noires, siglées des logos de la marque Xefi. Sans véritablement savoir ce qu’il y a derrière cette marque, implantée dans le Ruthénois depuis deux ans. Or, aujourd’hui, Xefi, société spécialisée dans les solutions informatiques pour les TPE et PME, est en train de bousculer le paysage numérique. Créée en véritable autodidacte par Sacha Rosenthal à Lyon, Xefi devrait afficher un chiffre d’affaires de 370 millions d’euros en 2023 et déploie sa carte numérique à travers toute la France, avec aujourd’hui près de 2 000 collaborateurs.

À Rodez, c’est Vincent Laury qui fait le choix de placer son entreprise sous le sceau de ces quatre lettres. Car cette entreprise et son fondateur hors-norme « parle » à ce Pdg de 46 ans qui, à Lioujas en 2006, avait créé Laury concept puis AID, proposant une solution informatique aux particuliers et aux entreprises, avant de développer tout cela à Sébazac-Concourès pour être aujourd’hui à la tête d’une société forte d’une vingtaine de salariés, installée du côté de la zone de l’Estreniol. Dont huit travaillant pour Xefi.

"Il vaut mieux s’équiper en cybersécurité qu’en alarme"



Et quand il parle de Xefi, il parle indépendance, bienveillance, engagements, accueil, réactivité, écoute… Se détachant des barbarismes d’informaticien. A l’image de Sacha Rosenthal, qu’il est allé rencontré à Lyon avant de passer sous la bannière Xefi. « Quand je suis arrivé au siège de Xefi, à Lyon, pour rencontrer le patron, je ne vous mens pas, je me suis demandé s’il n’y avait pas une caméra cachée. Des gens très ouverts, très accueillants, très professionnels… tout à son image », commente Vincent Laury. À côté de lui, Sovireak Moeung, le directeur d’agence, passé par le siège à Lyon où il a travaillé quatre ans, ne dit pas autre chose.

Sur cette base-là, Vincent Laury compte bien développer Xefi à Rodez. « Aujourd’hui, il vaut quand même mieux s’équiper en cybersécurité qu’en alarme », glisse-t-il. « Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont vulnérables sur le plan informatique ». Et d’avancer ce qui est l’atout de Xefi : « équiper parfaitement le client afin de n’intervenir que rarement pour des dépannages ».

Réactivité

Pour cela, Xefi mise sur son autonomie, avec une maîtrise de toute sa chaîne de services informatiques, jusqu’à posséder son propre Data center. Tout cela s’accompagnant d’une équipe hautement spécialisée, avec des niveaux de certifications très élevés. « Pour notre développement on mise également sur l’écoute de nos clients et la réactivité. On assure une réponse à un coup de fil dans un délai maximal de trente minutes. Ici, le téléphone ne doit pas sonner plus de trois fois », explique en outre Vincent Laury. « Notre réseau d’intervention se situe dans un rayon de trente kilomètres ».



Avec ses diverses branches en plus de Xefi, avec l’assistance aux particuliers, la vente de matériel, l’agence web Linov, la société de Vincent Laury mise également sur une forme d’indépendance pour répondre au mieux aux attentes des clients. « Dans notre bâtiment, nous hébergeons également la société de communication Malice, ce qui peut nous amener à travailler ensemble », complète Vincent Laury qui reste cependant impressionné par le développement de Xefi.



Son patron Sacha Rosenthal, devrait inaugurer une cité de l’IT (Information Technlogy) à Lyon, afin d’accélérer encore le développement de sa marque, mue par la conviction que son action tire, avant tout, tout le monde vers le haut.

En attendant, du côté de la zone de l’Estreniol, les voitures siglées du logo Xefi ont au volant des informaticiens véritablement prêts à relever les défis. À l’image de Vincent Laury et Sovireak Moeung pour qui les ambitions de Xefi sont un modèle d’inspiration.