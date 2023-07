Cadavres de chiens congelés, animaux faméliques : la Brigitte Bardot du Tarn n'était pas douée pour la protection animale

La gendarmerie, les vétérinaires et les associations de protection animale ont mené une opération "Arche de Noé" pour sauver des dizaines d'animaux dans un état lamentable à Montredon-Labessonnié.



Voilà une histoire qui va irriter la vraie Brigitte Bardot. Une opération baptisée "Arche de Noé" a été menée le lundi 26 juin dernier au domicile d'une dame de 73 ans à Montredon-Labessonnié dans le sud du Tarn. Celle-ci, orchestrée par le parquet de Castres avec le concours entre autres de gendarmes, de vétérinaires et d'association de protection animale, avait pour but de porter secours à des dizaines d'animaux après une alerte pour "maltraitance massive" de deux vétérinaires, selon 100% Radio.

Une vraie ménagerie vivant dans des conditions sordides

Tout se beau monde va se retrouver face à une véritable ménagerie vivant dans des conditions insalubres dans cette maison de celle qu'on surnommait "la Brigitte Bardot locale" : "une vingtaine de chats, 29 chiens, 5 poules, 4 oiseaux, 6 cochons, 18 équidés, 6 chèvres et une brebis", la plupart sales et affamés, détaille La Dépêche du Midi. Certains animaux, les chiens notamment, n'avaient jamais connu l'extérieur. Aucun de ces animaux n'était officiellement déclaré.

Encore plus morbide, trois congélateurs emplis d'une trentaine de cadavres de chiens ont également été découverts.

Entendue, la propriétaire, qui souffrirait du syndrome de Noé (trouble consistant en une "boulimie" d'animaux de compagnie), a reconnu une partie des faits tout en niant les faits d'abandon d'animaux. C'est, pourtant pour ces faits qu'elle sera poursuivie devant le tribunale correctionnel de Castres.

Les animaux rescapés de cette triste arche de Noé ont été dispatchés dans les refuges et pensions du Tarn et de Seine-et-Marne, grâce notamment à des associations pour la protection animale, comme 30 Millions d'amis ou encore Les 4 Pattounes, qui participait à cette opération et qui envisage de se constituer partie civile dans cette affaire.