Millau va recevoir l'un des concepteurs du jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla ce mercredi 5 juillet.

Depuis lundi 3 juillet et jusqu'au 20 septembre, l'exposition "Vikings, une source d'inspiration de la bande dessinée au jeu vidéo" s'installe à Pingpong le Toit à Millau. De nombreux ateliers et bien des invités vont rythmer l'été, et l'événement frappera fort dès l'inauguration de ce mercredi.

Entre 19 heures et 21 heures, une visite commentée et une table ronde se tiendront avec Jean-Claude Golvin, architecte et archéologue qui a aidé les studios d'Ubisoft dans la conception de leurs derniers opus des jeux vidéo "Assasin's Creed".

L'expert a d'abord accompagné les équipes pour réaliser "Assassin's Creed Origins" en 2017, qui prenait place en pleine Egypte ancienne. Les connaissances de Jean-Claude Golvin ont ensuite permis de donner naissance à "Assassin's Creed Valhalla", dont l'histoire immerge le joueur au IXe siècle au cœur de la guerre entre les Saxons et les Vikings. Son expertise a permis de recréer des villes dans le jeu, ainsi que les maisons, les portes, les abbayes et tout ce qui touche aux différentes civilisations qui s'opposaient à cette époque.

Plusieurs événements jusqu'au 20 septembre

Jean-Claude Golvin est considéré comme l'un des plus grands spécialistes de la reconstitution antique en France. Il sera également à la Mesa Micro-Folie de Millau de 14 h 30 à 17 h 30 pour découvrir la partie de l'exposition destinée au jeu vidéo "Assassin's Creed Valhalla".

À ses côtés se tiendra Jean-Christophe Piot, journaliste (France TV, Nova, Le matin...) et historien. Il est également l'auteur de la série d'albums jeunesse sur la mythologie, dont le dernier en date s'intéresse aux traditions nordiques (Les Dieux nordiques (éd. La Martinière jeunesse).

Un large programme, gratuit pour les plus jeunes, attend tous les publics jusqu'au 20 septembre. Vous pouvez feuilleter le programme sur la page web ou les réseaux sociaux d'Aporia Culture.