Sébazac-Concourès. Les CM2 formés aux dangers d’internet

Pour la première année, la gendarmerie, soutenue par AXA prévention, organisait une formation pour les CM2 sur les dangers d’internet. Les enfants, très assidus aux réseaux sociaux, sont des proies faciles pour des prédateurs de tout genre. D’où cette formation.

Le 14 avril dernier, le gendarme Guenot intervenait pour présenter le permis internet et sensibiliser les élèves aux dangers.

Première quinzaine de juin, avait lieu un travail de préparation en classe à l’aide du livret individuel distribué à chaque élève et d’un CD-rom projeté en classe.

Vendredi 23 juin, les écoliers passaient le permis, en présence de Mme Mazars, chargée des affaires scolaires à la mairie de Sébazac, et du gendarme Guenot.

Les 26 élèves de CM2 validaient leur permis et seront, grâce à cette formation, moins vulnérables et plus vigilants. Cette formation sera reconduite l’année prochaine.