Pour avoir une meilleure qualité de vie, restez actifs !

(ETX Daily Up) - De la danse de salon, du jardinage, ou une marche rapide de 20 minutes au quotidien, peu importe, l'activité physique permettrait d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées de plus de 60 ans. C'est ce que révèle une nouvelle étude menée par une équipe de chercheurs britanniques, qui expliquent que rester actifs aurait un impact sur la santé physique et mentale, et notamment sur la douleur ou l'humeur.

Il n'y a pas de secret, le sport est bon pour la santé physique… Mais on apprend également depuis quelque temps à travers de nombreuses études que l'activité physique, quelle qu'elle soit, est également bénéfique pour la santé mentale. Ce qui a amené une équipe de chercheurs de l'université de Cambridge à s'intéresser au lien potentiel entre activité physique, même modérée, et qualité de vie des seniors. Ils ont pour cela examiné les niveaux d'activité de près de 1.500 personnes âgées de 60 et plus via des accéléromètres, puis se sont intéressés à la qualité de vie des participants en prenant en compte leur santé et leur bien-être. Un contrôle a été réalisé six ans plus tard pour déterminer si ces niveaux d'activité physique avaient été maintenus, et si leur qualité de vie avait évolué.

Publiés dans la revue Health and Quality of Life Outcomes, leurs travaux suggèrent dans un premier temps que les personnes les plus actives physiquement - comprendre qui pratiquaient des activités physiques modérées à vigoureuses - profitaient d'une meilleure qualité de vie par la suite. Et il ne faut pas grand-chose pour améliorer sa qualité de vie, puisqu'une seule et unique heure d'activité physique supplémentaire au quotidien permettrait de booster sa qualité de vie de 0,02 (0 étant associé à la pire qualité de vie, 1 à la meilleure).

Une baisse des décès prématurés

Les chercheurs ont en revanche observé une baisse de l'activité physique modérée à vigoureuse lors du contrôle effectué six ans après la première évaluation. Hommes et femmes faisaient environ 24 minutes d'activité en moins au quotidien, et étaient en parallèle plus sédentaires, à hauteur de 33 minutes supplémentaires par jour en moyenne pour les hommes, et de 38 minutes pour les femmes. Et dans ce cas, les scores de qualité de vie chutent plus rapidement, à savoir de 0,03 pour chaque minute d'activité physique modérée à vigoureuse en moins au quotidien.

Avoir un comportement sédentaire est aussi considéré comme néfaste pour la qualité de vie, et ce dans des proportions relativement importantes. Les chercheurs indiquent que chaque minute de sédentarité supplémentaire par jour induit une baisse de 0,012 du score de qualité de vie. Et ces scores ne sont pas sans incidence, puisque les scientifiques précisent qu'une amélioration de 0,1 point correspond, par exemple, à une baisse de 6,9% du risque de décès prématuré et de 4,2% du risque d'hospitalisation.

Moins de TV, plus de pickleball

"L'amélioration de nos comportements physiques peut contribuer à maintenir une meilleure qualité de vie de plusieurs façons. Par exemple, une activité physique accrue réduit la douleur dans des affections courantes telles que l'arthrose, et nous savons qu'une activité physique accrue améliore la force musculaire, ce qui permet aux personnes âgées de continuer à s'occuper d'elles-mêmes. De même, la dépression et l'anxiété sont liées à la qualité de vie et peuvent être améliorées en étant plus actif et moins sédentaire", conclut la Dr Dharani Yerrakalva de l'université de Cambridge, dans un communiqué.

S'il n'est pas question pour les sexagénaires et plus de ne plus s'adonner à des activités calmes ou intellectuelles, comme la lecture ou la télévision, il convient de remplacer certains de ces temps par des activités qui ont la capacité d'augmenter le rythme cardiaque. Cela peut être de la marche rapide, du jardinage, du pickleball, ou encore de la danse. Un récent rapport présenté par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) faisant état d'une hausse de la sédentarité et d'un niveau d'activité insuffisant dans l'Union européenne montrait qu'au moins 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine pourraient permettre d'éviter 11,5 millions de nouveaux cas de maladies non transmissibles d'ici 2050, dont des cas de dépression.