Villefranche-de-Rouergue. Spectacle intergénérationnel de gym douce

Le rendez-vous annuel entre les enfants de la gym volontaire de Villefranche et les résidents de Rulhe a été honoré, le mois dernier. Les résidents participent une fois par semaine à la gym volontaire avec Amandine Bianchy, instructeur licencié et les animatrices du site Sabine et Marie-Line. "Cette activité vise à améliorer la mobilité, la souplesse et la respiration. De plus, elle favorise la relaxation et le bien-être", détaille la structure. Parallèlement, Amandine, délivre des cours de danse et de zumba aux enfants du club. "En première partie, les résidents et les enfants du groupe des petits de 4 et 5 ans ont fait une démonstration avec le parachute sous forme d’un jeu qui fait travailler la motricité et l’adresse tout en se faisant plaisir", ajoute l’Ehpad. "Cette activité créée également du lien, favorise le vivre ensemble tout en générant une activité douce. En deuxième partie, les enfants et ados ont présenté leur spectacle de fin d’année aux aînés. Les paillettes sur les costumes des danseuses ont donné des paillettes dans les yeux des résidents".