Luc-la-Primaube. Une belle fête à l’école Saint-Joseph

Vendredi dernier, a eu lieu la traditionnelle kermesse de fin d’année de l’école Saint-Joseph à Luc.

Cette belle journée ensoleillée a remporté un franc succès. Enfants, parents, grands-parents ont répondu présent.

Après la classe, à 17 heures, les élèves, accompagnés de leurs maîtresses se sont rendus à la célébration qu’ils avaient préparée en l’église de Luc, à l’issue de laquelle un goûter offert par l’APEL et divers jeux les attendaient dans la cour de l’école. Direction ensuite l’espace d’animation de Luc où les 126 élèves de l’école ont pu monter sur scène afin de présenter le spectacle de hip-hop préparé pour l’occasion depuis plusieurs semaines avec la célèbre chorégraphe locale Edwina Costecalde. Les jeunes artistes s’en sont donné à cœur joie sous les feux des projecteurs et les applaudissements du public se sont fait entendre. L’ambiance était festive. S’en sont suivis un apéro puis un repas cochon grillé/aligot qui a permis de poursuivre la soirée en toute convivialité. Un moment de joie, de partage, d’échange fort apprécié. Tout le monde étant heureux de se retrouver. La fin de l’année approche et la prochaine année se prépare. À l’heure actuelle, ce sont près de 120 élèves qui seront accueillis dès la rentrée de septembre. Ils seront répartis dans 6 classes le matin et 5 classes l’après-midi avec comme enseignantes Valérie Cros-Vialaret et Audrey Tayac pour les TPS/PS et MS avec Marine Sébastia et Coralie Lafon en qualité d’Atsem, Bénédicte Estivals pour les CP, Sylvie Terral et Audrey Tayac pour les CE1-CE2, Armelle Frugère pour les CE2-CM1, Cécilia Rosier pour les CM2. L’école est dans l’attente d’une nomination d’un(e) enseignant(e) auprès de la classe de GS.

Si vous souhaitez scolariser votre enfant à l’école Saint-Joseph au cours de la prochaine année scolaire, l’équipe enseignante reste à votre disposition.

Renseignements auprès de la directrice Sylvie Terral au 05 65 71 46 74.