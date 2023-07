Baccalauréat 2023 : la superbe histoire d'un élève et sa grand-mère, tous deux diplômés cette année

Le baccalauréat 2023, dont les résultats ont été donnés le mardi 4 juillet, a offert une magnifique histoire entre une grand-mère et son petit-fils, tous les deux diplômés cette année.

Parmi les 84,9% de reçus durant la première session du baccalauréat 2023, deux profils plus que liés... et pour le moins atypiques. En effet, un élève de terminale et sa grand-mère ont obtenu le diplôme, près de Lyon !

Joëlle et Enzo

La superbe histoire est racontée par nos confrères du Parisien. Parmi les nouveaux bacheliers ayant décroché le graal dans la filière STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion), Enzo... et sa grand-mère, Joëlle. Âgée de 76 ans, elle avait déjà obtenu le diplôme en 1965. Un bac scientifique, qui l'avait alors menée vers une carrière de professeur de mathématiques.

"Ce serait sympa qu'on le fasse ensemble"

Elle explique à nos confrères qu'Enzo, "l'aîné de mes trois petits-enfants, passait le bac et l'an dernier, je me suis dit que ce serait sympa qu'on le fasse ensemble". Joëlle, qui a donc suivi les pas de son petit-fils en jetant son dévolu sur la filière STMG, a été contrainte de plancher sur toutes les épreuves en contrôle terminal, puisqu'elle n'est pas passée par la case contrôle continu.

La candidate a obtenu un 20/20 en philosophie. "Les examinateurs n'ont pas semblé trop surpris de me voir arriver devant eux", a-t-elle ajouté. "Mes notes sont au-dessus de ce que je pensais. À l'oral, je pense que c'est lié à la bienveillance des examinateurs au regard de mon âge..."

Un fabuleux doublé

Si Joëlle a de nouveau décroché, 58 ans plus tard, le baccalauréat mention bien, le destin a également souri à son petit-fils. Enzo est, en effet, lui aussi bachelier, avec la mention assez bien. Le sera-t-il une seconde fois, comme sa grand-mère ? Réponse dans quelques années !