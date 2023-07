Pruines. Succès de la kermesse du RPI

Dimanche 25 juin en matinée, tous les enfants des 3 classes du Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ont fait partager un spectacle sur un thème commun travaillé tout au long de l’année, les contes traditionnels et détournés.

Les élèves de maternelle ont donné à voir 3 danses. Les élèves de grande section-CP-CE1 ont joué une pièce de théâtre "La Cabane du loup" qu’ils ont écrite eux-mêmes en partant de la chanson "J’avais une cabane". Les élèves de CE2, CM1, CM2 ont joué la pièce de théâtre ""Boucle d’or chez les 3 ours" de Virginie Baudot et interprété la chanson "I feel good". À la fin du spectacle, le président de l’APE a remercié d’une part, les enseignants et les Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) pour tout le travail accompli cette année, d’autre part les 3 municipalités du RPI pour leur soutien. Place ensuite à l’apéritif, au repas et, l’après-midi, jeux pour les enfants avec 123 adultes et 45 enfants. L’ensemble des manifestations de l’Association des parents d’élèves (APE) permet de financer les sorties culturelles et sportives des élèves.