Les marchés de producteurs en danger à Sauveterre-de-Rouergue : pourquoi un appel aux bénévoles est lancé

Ce n'est pas les producteurs locaux qui manquent sur le marché de cette bastide, mais une logistique appropriée. Ce (et ceux) qu'on recherche.

Comme tous les ans, sur la place chauffée au soleil, les marchés de producteurs de pays auront lieu à Sauveterre du 7 juillet au 25 août, tous les vendredis. Et comme tous les ans, une mobilisation bénévole est souhaitée et bienvenue afin d’organiser cet événement dans la convivialité. Pour celles et ceux qui sont intéressés, deux rendez-vous sont fixés tous les vendredis :

- 9 heures, sur la place pour installer les tables, bancs et barrières.

- 22 h 30 sur la place pour désinstaller tables, bancs, barrières et poubelles. Les producteurs font appel aux bonnes volontés pour organiser au mieux les plannings. Les personnes intéressées peuvent donner leurs disponibilités (jours et horaires) afin qu’ils puissent organiser ce fonctionnement au mieux. Pour cela, contactez Laure au 06 71 41 87 26.

Par ailleurs, les producteurs de pays sont à la recherche de conducteurs possédant le permis E pour la remorque qui porte toutes ces tables et tous ces bancs.

Les responsables soulignent également que tous les adeptes du marché doivent se sentir concernés, que la pérennité de cet événement est sérieusement menacée par le manque de bénévoles. Aussi, ils invitent les personnes intéressées à rejoindre à la commission des marchés nocturnes, pour en gérer l’organisation dans la convivialité.