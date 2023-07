Rodez : Coût, manque de personnel, Aquavallon sera fermée tous les week-ends de l’été

Hausse de l’énergie, difficulté de recrutement des maîtres nageurs et peu de fréquentation constatée les week-ends d’été en 2022 ont poussé la collectivité à prendre cette décision.

Depuis quelques jours, les complexes aquatiques de l’agglomération sont passés à l’heure d’été. Comme l’an passé, la piscine Géralidini d’Onet-le-Château est fermée durant toutes les vacances et, nouveauté cette année, l’agglomération a fait choix de fermer Aquavallon pour tous les week-ends de l’été.

"Un choix qui fait face à trois réalités"

Un choix qui fait face à trois réalités comme l’explique Christian Teyssèdre, le président de l’agglo interrogé à ce sujet : " D’une part, la hausse du coût de l’énergie, d’autre part la difficulté, qui n’est pas nouvelle, du recrutement de maîtres-nageurs saisonniers et, enfin, la forte baisse de la fréquentation le week-end."

Face à cette équation, la collectivité a donc pris l’option de fermer Aquavallon le week-end. C’est également un moyen pour elle de garder le prix d’entrée accessible selon le président Teyssèdre. "Notre objectif est de conserver le prix d’entrée, le moins cher de la région à savoir 3,90€. Nous ne nous sommes pas alignés sur ce que nous coûte de faire fonctionner de tels équipements avec un prix de la facture en électricité et en gaz qui a doublé en 2 ans."

Fermer le week-end permet également à Rodez agglomération "d’offrir aux écoles, aux centres de loisirs et aux familles des cours de natation le matin, et des activités comme l’aquagym et aquabike en soirée toute la semaine", malgré les difficultés en matière de recrutement de maîtres nageurs, sans lesquels la piscine ne peut être ouverte…

"Les déficits se creusent et nous devons réagir"

Une décision qui, si elle peut avoir un impact important sur l’équilibre financier de l’agglo, ne devrait pas agacer outre mesure les usagers. En 2022, Aquavallon a accueilli en moyenne 175 nageurs les week-ends d’été, contre 800 le reste de l’année. "Les déficits se creusent d’une manière considérable et nous devons réagir", lance Christian Teyssèdre, renvoyant à d’autres communes qui prennent les mêmes décisions, voire prennent celle de fermer carrément tout l’été.

Il faut bien l’avouer aussi, la proximité de différents lacs, que ce soit ceux du Lévézou ou de Baraqueville, l’installation de Rodez plage dès cet été au haras, avec différents jeux d’eau qui font la joie de beaucoup d’enfants, devrait faire oublier que la piscine est fermée le week-end.