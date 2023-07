À Rodez, Franck Cortèse l'affirme : "j’aimerais un créneau d’initiation à la natation artistique"

Petit tour d’horizon de l’actualité du Grand Rodez Natation avec son président Franck Cortèse.

Le dernier samedi de juin, le GRN clôturait la saison et avait réuni tout son petit monde autour et dans le bassin de Paul-Géraldini (Onet-le-Château) pour le troisième et dernier challenge de l’année (Alain-Felzine), sous forme de fête interne au club. 250 jeunes ont pu montrer à leurs parents, les progrès réalisés depuis septembre, date du début de saison. "C’est notre dernier rassemblement avant les vacances. Les parents ne peuvent pas assister aux entraînements durant la saison, aussi ils sont souvent surpris des progrès de leurs enfants", dit fièrement Franck Cortèse. Cette "dernière" avec la bonne ambiance familiale était aussi de faire le bilan avec le président Franck Cortèse.

530 licenciés au GRN : il y a de quoi satisfaire le président que vous êtes !

Passer la barre des 500 licenciés est vital pour notre club afin de rester à l’équilibre financièrement parlant. Au-delà, le nombre est notre meilleure vitrine sur le piton !

On sait que vous attachez beaucoup d’importance à "L’ambiance club"…

On l’a vu tout au long de la saison, notamment sur l’école de natation, l’enthousiasme sur leur présence et celle des parents nous montre que nous sommes dans la bonne direction.

La compétition n’en demeure pas moins un pan important, incontournable, du club…

Nous avons eu des nageurs qualifiés sur toutes les compétitions départementales, régionales, ligues et nationales. Cela prouve que là aussi il y a une vraie dynamique dans la préparation des nageurs. Pour terminer la saison, après la compétition de Sète, il va rester le championnat de France à Poitiers du 18 au 23 juillet.

Il y a eu du changement dans l’encadrement, et cela devrait continuer…

Oui, Cécile est partie en janvier, Stéphane Gouthéraud, depuis 11 ans au club, quitte la région pour raisons personnelles dès la saison terminée, Guillaume Bouvelle nous a rejoints. On va s’attacher à trouver un nouvel entraîneur/coach. On a quelques contacts. Pour tout dire on se penche sur les modifications, améliorations à apporter à notre organisation. Du sang neuf peut et doit nous être bénéfique dans les projets à venir.

Vous bénéficiez d’accompagnement pour cela ?

Oui bien sûr, les partenaires sont très présents partout où on nage. Partenaires privés et collectivités publiques (Agglo, mairie Rodez, Le Département…) nous accompagnent financièrement, mais aussi dans la logistique. Sans ses soutiens, nous n’en serions pas là. À Onet, nous avons regroupé tous les entraînements et l’école natation pour 62 heures par semaine. Seuls les scolaires partagent avec nous le bassin.

Vous êtes déjà dans la préparation de la prochaine saison ?

On reste dans notre objectif de 500 licenciés. Après, j’aimerais, avec l’arrivée de Guillaume, mettre en place un créneau d’initiation à la natation artistique (natation synchro). On réfléchit également au sport santé, il y a quelque chose à faire car la natation a son côté relaxant, pas agressif pour les articulations. On va essayer de mettre en place des passerelles avec des établissements hospitaliers ruthénois. Tout cela peut faire partie du recrutement d’un nouvel entraîneur. On est à la croisée de nos réflexions.