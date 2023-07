Decazeville. La Lyre à la rencontre des écoles du Bassin

La Lyre decazevilloise a sensibilisé les jeunes de trois écoles du territoire à la pratique musicale.

Trois écoles publiques du Bassin decazevillois, François-Fabié (quartier de Saint-Michel à Decazeville), Firmi et Viviez Pont ont convié la Lyre decazevilloise à rencontrer leurs élèves. Cette initiative pédagogique, orchestrée par les enseignants de l’école de musique et les intervenants de l’association, vise à diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l’école, tout en apportant une signification et une cohérence aux différentes actions et expériences auxquelles les élèves participent tout au long de leur scolarité. Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, la Lyre s’inscrit donc dans le projet global de formation des élèves tel qu’il est défini par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Améliorer la visibilité de l’offre musicale

Pour bon nombre d’élèves, la connaissance instrumentale se limite généralement au piano et à la guitare. Mais il existe bien d’autres instruments qui composent un grand orchestre. Clarinette, trompette, saxophone, flûte traversière, cor d’harmonie, trombone, tuba, percussions d’orchestre… sont autant d’exemples d’instruments que les plus jeunes aiment pratiquer dès lors qu’ils ont la possibilité de les découvrir. De plus, et ce n’est pas négligeable, ces instruments présents à Decazeville permettent rapidement la pratique en groupe dès que certains prérequis techniques sont acquis.

La musique accessible au plus grand nombre

Ainsi, l’offre musicale ne devrait pas se limiter à une pratique individuelle assimilée à une simple consommation de loisir. C’est dans cette optique que l’école de musique de la Lyre decazevilloise souhaite expliquer sa vocation de société musicale et son attachement au collectif, une mission qui lui incombe depuis le 24 février 1902.

Le prix peut parfois être un obstacle à la pratique musicale, notamment lorsqu’il s’agit d’acquérir un instrument pour s’entraîner à domicile. Afin de permettre à chacun de pratiquer un instrument, la Lyre decazevilloise dispose d’un vaste parc instrumental disponible à la location, proposé au tarif le plus bas du département. De plus, chaque élève de moins de 18 ans domicilié dans l’une des douze communes de Decazeville-Communauté bénéficie, lors de son inscription, d’une bourse communautaire qui lui est accordée dans le cadre d’une politique culturelle territoriale visant à alléger les frais de cours de musique.

En outre, la Lyre decazevilloise étant une association à but non lucratif, son modèle économique se démarque de toute logique de profits aux dépens des utilisateurs. C’est pourquoi une offre spécifique à Decazeville-communauté est à découvrir jusqu’au 18 juillet sur le site Internet et la page Facebook de la Lyre, s’adressant à tous les jeunes intéressés, à partir de 3 ans.