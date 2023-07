Le sleep syncing, cette méthode qui va vous aider à retrouver un sommeil réparateur

(ETX Daily Up) - Bien dormir est essentiel pour démarrer la journée. Mais parfois il nous arrive d’avoir des nuits peu paisibles qui peuvent perturber notre bien-être et même notre santé. La "synchronisation du sommeil", ou le "sleep syncing en anglais, serait la solution pour une nuit réparatrice et faire le plein d'énergie pour la journée.

Pour bien dormir la nuit, chacun a sa méthode : écouter des sons de la nature avant de se coucher, manger un repas léger, faire de la méditation... Sur TikTok, un concept nommé le "sleep syncing" (ou synchronisation du sommeil en français) récolte actuellement des millions de vues. Cette méthode propose de reprendre le contrôle de votre horloge biologique. Concrètement, le concept consiste à caler son train de vie quotidien sur son rythme circadien (ou horloge interne). Cette technique favoriserait un sommeil plus réparateur et vous donnerait plus d’énergie au quotidien.

On appelle le rythme circadien le cycle de l'horloge biologique interne, qui dure environ 24 heures. On l’appelle aussi le cycle-veille sommeil. Lorsqu'il est correctement aligné aux besoins naturels de notre corps, le rythme circadien peut assurer un sommeil régulier, mais lorsqu'il est perturbé, des problèmes de sommeil, comme l'insomnie, peuvent survenir. C'est là qu'intervient la synchronisation du sommeil. Il suffirait d’ajuster ses repas, son travail ainsi que ses activités physiques sur son rythme circadien.

Concrètement, l'idéal est "de créer une routine qui signale au cerveau et au corps qu'il est temps de dormir et qui optimise l'horloge circadienne interne pour qu'elle fonctionne comme il se doit", explique Nilong Vyas, coach de sommeil au magazine Women’s Health. Si vous sentez, par exemple, que vous devenez somnolent à partir de 23h, alors cet horaire pourrait devenir celui à laquelle vous vous endormirez tous les jours. Et si vous vous réveillez naturellement vers 9h, ce sera votre heure de réveil. Il faut aussi veiller à ce que votre temps de sommeil soit suffisant. On estime que la durée de sommeil recommandée pour un adulte est de 7 à 9 heures. Afin de ne pas perdre vos repères, il est préconisé de tenir un carnet de bord dans lequel vous consignez votre routine horaire.

Si vous parvenez à établir des horaires de coucher et de lever qui respectent la durée de sommeil recommandée, deux semaines suffisent pour habituer votre corps à votre rythme circadien. Si la synchronisation est bien maintenue, vous ne tarderez pas à constater une amélioration de votre sommeil ainsi qu'un regain d'énergie. Vous vous réveillerez en meilleure forme, en disant adieu aux insomnies.

Et cela a de bons effets sur la santé. Selon une étude américaine publiée en février dernier, avoir des horaires de lever et de coucher réguliers peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Toutefois, cette routine peut être plus compliquée à appliquer pour les personnes occupant des postes aux horaires contraignants. Il leur sera plus difficile de trouver leur horloge naturelle. Le week-end, nous avons l’habitude de rattraper notre sommeil perdu, nous poussant à nous réveiller plus tard. Il est donc conseillé dans ce cas de ne pas décaler de plus de deux heures les horaires de lever et de coucher habituels. Une sieste après le déjeuner peut également contribuer à vous maintenir en forme pour le reste de la journée.