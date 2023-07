L'un des plus beaux villages de France de l'Aveyron ainsi que la gare du chef-lieu du département, mais aussi Najac ou le viaduc du Viaur, se visitent dans un tour de France en banlieue parisienne qui se réalise en une heure. Vous n'avez pas tout compris ? Explications.

Il existe une France où la Tour Eiffel est à moins de 100 mètres du château de Chambord, où le viaduc de Millau n'existe pas encore, où celui du Viaur n'enjambe par le Viaur, une France où la forteresse de Najac n'a pas de village à ses pieds mais une vue sur le Quercy, et où la gare de Rodez est en pleine cambrousse, et tournerait le dos à la cathédrale, s'il y avait une cathédrale.

Une gare de Rodez différente pour les supporters de Bordeaux

Cette France, Corse comprise, elle existe. C'est une France de 5 hectares, à Elancourt dans les Yvelines, dans le Grand Paris de la grande France. Cette France miniature, elle s'appelle... France Miniature, et c'est un parc d'attractions qui a ouvert il y a plus de 30 ans, en 1991. Il comprend 117 monuments et sites français réalisé à l'échelle 1/30e, dont le village de Conques, assurément la plus grande ville d'un Aveyron aux contours informels, dans cette France qui a pris des libertés avec la physique et la géographie. Eslapion, la capitale des Petits Hommes dans la bande dessinée éponyme, aurait pu avoir le rôle de capitale de l'Aveyron dans cette France miniature.

Dans cette France plutôt champêtre (pas une seule banlieue ni de centres commerciaux, et une seule centrale nucléaire sur tout le territoire), il y a également plus de 2 000 bâtiments et sites français, dont cette gare de Rodez orpheline de sa ville, placée à l'envers par rapport aux voies ferrées. Ce que ne savait peut-être pas ce supporter des Girondins de Bordeaux, encore attristé de la défaite des siens sur tapis vert face à l'équipe de Rodez après l'affaire du match arrêté entre les deux équipes, lors de la dernière journée de Ligue 2 de football.

Journée à France Minuature, j’arrive face à la gare de Rodez, comme par hasard ?



Toujours aucune nouvelles de notre très cher Lucas Buades??#girondins pic.twitter.com/zmThK5WCLL — Giron_Dingue (@BourlandJoris) July 5, 2023

Pour faire le Tour de cette France, pas besoin de vélo, pas besoin d'avion : il suffit d'une bonne paire de gambettes et d'unebonne journée pour aller de Lille à Marseille en passant par la Bretagne, l'Alsace ET le Massif Central.

Des attractions comme à la télé

Outre un voyage dans une France qui adore se faire fouler aux pieds, le parc propose 24 maxi-animations pour les petits et les minots, dont cet été des compétitions façon Koh Lanta, marrainées par la double vainqueur de ce jeu télévisé, Clémence Castel. Non loin de là se trouve également un Ford boyard junior.

France miniature accueille environ 70 000 visiteurs par an et se revendique le plus grand parc de miniatures d'Europe. Si vous avez un budget mini pour vos vacances, voilà de quoi visiter la France d'un seul coup. Mais si vous voulez voir le viaduc de Millau, le lac de Pareloup ou les gorges du Tarn, vous n'y couperez pas : il va falloir venir en Aveyron !

Renseignements sur le site de France miniature.