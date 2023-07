Espalion. C’est dans la boîte pour fabriquer "Les Mignonnettes"

Dans le cadre de leur création prévue à l’été 2024, la compagnie Plan libre et l’association Artatouille lancent les correspondances.

L’avenir est une porte, le passé en est la clé ", a écrit Victor Hugo. Un passé que la compagnie Plan libre et l’association Artatouille invitent à repasser au fil du temps et au gré des souvenirs, à repenser, pour créer le spectacle "Les Mignonnettes, à bouches décousues, corps, cœurs et yeux grands ouverts". "Cette création prendra la forme d’un repas spectacle itinérant pour l’été 2024 avec pour fil conducteur : les lettres, la correspondance, les histoires de facteurs… ", résume Mélodie Fichan, membre de l’association Artatouille qui développe des projets culturels et éducatifs depuis 2005 par le prisme de la compagnie Plan Libre fondée en 2011.

Rencontre en octobre

Pour cette raison, les artistes et membres de l’association sont venues installer des boîtes sur le territoire communautaire (lire ci-dessous) pour recueillir tout ce qui donnera forme au spectacle itinérant gourmand l’été prochain. Comme le dit Mélodie de la compagnie Plan Libre "toutes les rencontres que nous faisons durant cette phase de collecte sont précieuses, elles composent le terreau du spectacle et l’engrais de notre créativité". La compagnie qui réside en Ariège sera présente sur la communauté de communes du Comtal, Lot et Truyère du 23 au 28 octobre prochain pour continuer ce projet au plus près des habitants. Au programme de cette semaine : ateliers, rencontres, interview à découvrir sur les sites internet : www.artatouille.fr et www.cie-planlibre.fr La Compagnie reviendra plusieurs fois sur le territoire avant la sortie définitive du spectacle prévu pour l’été 2024. Elle souhaite notamment prendre du temps pour rencontrer les producteurs locaux et approfondir le côté "gourmand" de ce projet qui mélangera les mots et les goûts. Et comme tout finit en chanson, peut-être les habitants reprendront celle de Christophe : "Moi je construis des marionnettes, avec de la ficelle et du papier, elles sont jolies les mignonnettes, je vais, je vais vous les présenter."