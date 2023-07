Villefranche-de-Rouergue. Deux nouveaux points-à-temps pour la commune

Le service de voirie communale, composé de cinq agents et un chef d’équipe, se renforce. Cette fois-ci ce n’est pas du personnel mais deux gros engins de chantier qui vont leur rendre le travail un peu moins pénible.

La mairie vient d’investir dans deux points-à-temps, dont l’un est automatisé. Ces derniers sont indispensables pour maintenir en état les chaussées et éviter ainsi qu’elles ne se dégradent trop rapidement (surtout après les périodes de gel et dégel en hiver), et évitent ainsi des coups de réparations qui seraient par la suite très élevés. L’entretien de chaussée au point-à-temps consiste en un répandage d’émulsion de bitume et de gravillons sur des surfaces ponctuelles telles que des nids-de-poule, des arrachements, des faïençages…

Moins de pénibilité

Le point-à-temps traditionnel, acheté d’occasion par la mairie, vient en remplacement de l’ancien, qui était en fin de vie. Il est notamment affecté à des tâches de précision comme les bordures et pieds de mur.

"Le nouveau point-à-temps automatisé, lui aussi une occasion, apporte toute la modernité nécessaire pour faire nettement monter en gamme la prestation d’entretien de voirie, tout en ayant recours à deux fois moins d’agents (un conducteur et une personne au compacteur)", indique la municipalité.

"Son système automatisé permet d’intervenir de manière beaucoup plus rapide et efficace tout en diminuant la pénibilité du travail des techniciens, qui jusqu’alors devaient répandre tout le gravillon à la main", poursuit la municipalité.

Un ordinateur permet d’optimiser le dosage de liant et de gravillons qui sont répartis de manière plus homogène avec uniquement la quantité nécessaire (avec la technique manuelle, on a tendance à surdoser les matériaux). "Ce qui a pour effet de réduire les coûts de fonctionnement tout en améliorant la qualité de la prestation et permettant un gain de temps multiplié par trois", ajoute la mairie.

L’achat de ces deux points-à-temps d’occasion représente un investissement de l’ordre de 150 000 € HT (55 000 € pour le camion de 16 tonnes et 95 000 € pour le camion automatisé de 19 tonnes).