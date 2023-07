EN IMAGES. Des forêts de cannabis étaient cachées dans des entrepôts : une tonne d'herbe saisie par la police

Des forêts enchantées se cachaient dans ces entrepôts près de Grenoble...

Ces entrepôts renfermaient bien des secrets. La supercherie est tombée en octobre 2022 quand un détachement du service de la police judiciaire de Grenoble a initié une enquête préliminaire, sous l'autorité du parquet antistups, en ciblant un entrepôt localisé à Morette (Isère). Huit mois d'investigations avec le soutien de plusieurs techniques spéciales d'enquête ont permis de remonter jusqu'à un groupe d'individus d'origine albanaise et grenobloise en charge d'un trafic de grande ampleur.

Des voyages vers l'Espagne et la Belgique pour se fournir en matériel de culture et en boutures de plants de cannabis ont trahi les trafiquants. Lundi 3 juillet 2023, ils ont fait leur dernier trajet, puisqu'une opération judiciaire a été déclenchée et a permis l'interpellation de deux suspects albanais (28 et 35 ans). Des perquisitions à leur domicile ont mené à la saisie de 11 480 euros en espèces.

Deux autres suspects d'origine albanaise ont été arrêtés par la suite (18 et 34 ans) dans l'entrepôt de Morette. À l’intérieur se trouvait un immense butin : plus de 1 500 pieds de cannabis occupaient les six salles pour une superficie de 375 m2. Cela représentait 508 kg d'herbe, alimenté par un "équipement très professionnel et un véritable système électrique, d'aération, d'hydratation, de lampes U.V. et de séchage", rapporte le parquet de Grenoble.

Une deuxième forêt découverte

Tout le matériel a été détruit. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Mardi 4 juillet 2023, un complice grenoblois de 52 ans a été interpellé, suivi du propriétaire de l'entrepôt âgé de 55 ans.

Les enquêteurs ont commencé à soupçonner l'existence d'une deuxième forêt de cannabis, et ont fini en effet par tomber sur une autre structure de production de 300 m2. Dans ce bâtiment découpé en 6 salles, 2 500 pieds ont été découverts pour un poids de 693 kg d'herbe de cannabis.

L'ensemble du butin représente entre 10 et 15 millions d'euros.

Le procès en août

Deux "ouvriers agricoles" interpellés ont été condamnés à 7 et 10 mois de prison ferme avec incarcération immédiate, ainsi qu'à une interdiction de territoire pendant 5 ans.

Les quatre principaux suspects à la tête de ce trafic ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement prévu pour le 9 août.