Luc-la-Primaube. Luz de luna, un voyage poétique et musical

Après l’après-midi 100 % musique qui a connu un immense succès, la MJC a proposé en soirée à l’espace Antoine de St-Exupéry, un concert "Luz de luna" avec Clémentine Saintoul (voix) et Karim Kanal (guitare). Un voyage musical, poétique, historique et sensible en Amérique du Sud. Créé récemment, ce concert cherche à faire découvrir un extrait du répertoire populaire latino-américain, tout en évitant les clichés exotiques… tango (Argentine), zamba (Argentine), bossa nova (Brésil), folklore (Mexique, Puerto Rico et Cuba), lando (folklore afro-péruvien) ainsi que quelques titres venus d’Espagne. Pendant le spectacle, des échanges avec le public ont permis de traduire des extraits des textes chantés en espagnol, de raconter l’histoire de ce continent, de sa musique, de son métissage… Clémentine Saintoul Colombres (chant) est également responsable artistique de la Cie théâtrale La Mezcla, comédienne, metteuse en scène et autrice. Formée à Paris et à l’étranger, elle travaille en Occitanie depuis 10 ans.

Karim Kanal est notamment en charge de l’accompagnement musical de groupes musicaux, pour le département de l’Aveyron, après avoir été responsable du suivi des groupes au centre Barbara Goutte d’Or-Paris, et avoir tourné avec de nombreux artistes.

Il compose et enseigne la guitare à Rodez.

Contact 06 8754 09 68 ou au 06 99 71 54 10 ou delunaluzmusik@gmail.com