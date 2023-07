Une collecte de téléphones portables usagés organisée à la mairie de Paris Centre

Jusqu'au 19 juillet, une collecte de téléphones portables est organisée à l'accueil de la mairie, à l'Académie du Climat ainsi que dans les autres mairies d'arrondissement de Paris.

Donner son ancien portable, c'est non seulement un geste pour l'environnement mais c'est aussi un acte solidaire ; en effet, en fonction de leur état, une partie des téléphones sera reconditionnée et donnée à des associations caritatives, afin d’aider les personnes en grande difficulté ayant besoin d’un téléphone.

Les téléphones non fonctionnels seront quant à eux recyclés en France, pour valoriser les matières premières et préserver les ressources naturelles.

Jusqu'au 19 juillet, vous trouverez des urnes de collecte à l'accueil de la Mairie de Paris Centre, à l'Académie du Climat ainsi que dans les autres mairies d'arrondissement de Paris.

À noter : dans le respect le plus strict de la confidentialité, les données personnelles seront effacées.

Si les dommages qu’a subi le smartphone sont irréversibles et qu’il n’est vraiment plus bon à rien, alors il vous reste un dernier geste pour lui offrir une fin de vie utile : le recyclage. Ses matières seront dépolluées puis réutilisées. Une nécessité pour lutter contre la raréfaction des ressources, le réchauffement climatique et la pollution.