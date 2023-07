Villefranche-de-Rouergue : le retour des marchés gourmands sur la place Saint-Jean, voici le programme

Les marchés gourmands reprennent ce dimanche à partir de 19 heures, place Saint-Jean, pour huit rendez-vous dans la bonne ambiance.

C’est parti pour huit week-ends de fête. Contrairement à la saison dernière, le rendez-vous des marchés gourmands est donné cette saison tous les dimanches, à 19 heures, place Saint-Jean.

"Après concertation avec les commerçants et restaurateurs, c’était la meilleure option pour dynamiser au mieux la Bastide", appuie Arnaud Gonzalez, adjoint à la ville chargé des animations. "De plus, quand les touristes vont arriver le dimanche soir, ils ne se feront pas une idée de ville morte".

Chaque dimanche soir jusqu’au 27 août, touristes et Villefranchois sont invités à s’attabler dans le cadre ombragé de la place Saint-Jean, et à partir à la rencontre d’une quinzaine de marchands et de producteurs. Aligot, magret, veau d’Aveyron, escargots, farçous, desserts, bières locales, et bien d’autres, spécialités d’ici ou d’ailleurs seront sur les étals pour composer son menu, de l’entrée au dessert… L’ambiance conviviale et chaleureuse sera également de la partie.

Le programme musical

Chaque soirée est animée par un orchestre différent chaque week-end, dans un rythme toujours festif et joyeux. La nouveauté de cette année est la participation de trois associations villefranchoises dans les animations musicales.

La chorale occitane de l’IEO et les Pastorels del Roergue feront partager la culture locale et Flamenk’oole fera entrer dans la danse sur les rythmes du flamenco. Le premier marché de la saison est animé par l’orchestre de Sylvie Pullès, dont le répertoire musette est une référence sur les marchés nocturnes.

Le programme musical :

9 juillet : Sylvie Pullès.

16 juillet : « Mélody’s » et chorale occitane de l’IEO.

23 juillet : « Collectif 12-46 » et Flamenk’oole.

30 juillet : « Nelly Music ».

6 août : « Potos feu » et los pastorels del Roergue.

13 août : « Nelly Music ».

20 août : « Collectif 12-46 » et chorale occitane de l’IEO.

27 août : Sylvie Pullès.

En cas de météo incertaine, le marché gourmand aura lieu au foirail de la Madeleine. Plusieurs associations locales (club football, judo, IEO, boraven) pour animer la buvette. Renseignements à l’office de tourisme au 05 36 16 20 00.