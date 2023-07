Richard a eu de la chance d'être sauvé, après quatre jours perché en hauteur malgré les violents orages.

Ce jeune chat était bien loin de chez lui, et plus de ne savoir comment retrouver ses propriétaires, il s'est mis dans une fâcheuse situation. Pendant quatre jours, il n'a pas osé descendre d'un grand arbre sur lequel il s'était perché à Aurignac (Haute-Garonne), au sud de Toulouse.

"Il a eu peur de quelque chose et s'est retrouvé en haut d'un arbre de plus de 10 mètres", explique la clinique vétérinaire du Cap d'Armas, qui a recueilli le petit félin. Le chat a survécu pendant quatre jours pendant le soleil de plomb et les violents orages qui ont secoué la Haute-Garonne.

Il avait disparu depuis trois semaines

Grâce à l'intervention des gendarmes et des pompiers, le petit chat a retrouvé la terre ferme. Il a été pris en charge par la clinique vétérinaire du Cap d'Armas, qui a ensuite réussi à contacter ses maîtres. Il n'était pas castré ni pucé, ce qui n'a pas facilité les choses.

La clinique a découvert que les propriétaires recherchaient leur chat depuis trois semaines. La petite boule de poils répondant au nom de Richard se trouvait à 7 kilomètres de son foyer. "Encore une fois l'importance (et l'obligation) d'identifier son animal montre qu'il aurait pu rentrer bien plus vite chez lui s'il avait été identifié".